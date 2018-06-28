Политика Штаб: Разведение сил у Станицы Луганской сорвано

2018-06-28 16:30 102

 

ВСУ готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка городского типа Станица Луганская в зеркальном варианте.

Сепаратисты на Донбассе в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской. Об этом сообщает 28 июня пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Так, 27 июня около 23.00 на участке разведения №1 противник применил стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины. Обстрел военнослужащих ВСУ боевики вели с горы Князь Игорь, которая находится на временно не подконтрольной правительству территории Украины", – сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК проинформировала о случившемся Специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По данным штаба, предыдущий обстрел позиций ВСУ в этом населенном пункте был задокументирован СММ ОБСЕ 21 июня текущего года. "Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка городского типа Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований рамочного решения трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения", – добавили в штабе.

Напомним, в прошлый раз разведение сил у Станицы Луганской было сорвано 17 июня.

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