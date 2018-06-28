Спорт ЧМ-2018. Британские СМИ советуют фанам не покупать черную икру в России

2018-06-28 17:21 99

 

Осетровая рыба на Волге находится на грани вымирания и поэтому футбольным фанам лучше не покупать черную икру.

Об этом заявила британская газета The Independent.

Причиной этому Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция в Европе и плотина, которая сыграла большое значение в том, что осетровая рыба, богатая черной икрой, находится на грани вымирания.

Плотина не только блокирует миграцию рыб, но также изменяет естественный поток и температуру реки. Издание добавляет, что таким образом, площадь нерестилища была сокращена с 3,6 тыс. гектаров до 430 гектаров.

Газета советует футбольным болельщикам, которые приезжают в Волгоград на чемпионат мира по футболу-2018, в качестве привлечения внимания к проблеме не покупать черную икру.

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