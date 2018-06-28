Политика Москалькова заявила, что Сенцов в порядке, Денисова не верит

2018-06-28 19:00 183

По словам омбудсмена РФ, украинский политзаключенный отказался обсуждать прекращение голодовки

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние политзаключенного в России Олега Сенцова в целом удовлетворительное, но в связи с его голоданием остаются опасения. Об этом она сообщила после посещения Сенцова 28 июня, передает Интерфакс. Украинская омбудсмен Людмила Денисова не верит ей на слово.

Москалькова сообщила, что ее встреча с Сенцов длилась около часа. Она отметила, что его каждый день обследуют местные врачи.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья и условий содержания он не выразил, сказала Москалькова.

Агентству ТАСС российская омбудсмен сообщила, что "Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма". Она отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире 112 Украина заявила, что не верит словам Москальковой о состоянии здоровья украинских политзаключенных.

"Я смогу говорить, насколько жив и здоров Олег только после того, как я сама его увижу", - сказала Денисова.

По ее словам, она не смогла переговорить с Москальковой 28 июня - та не отвечает на телефонные звонки и, не остановившись, проехала мимо Денисовой в колонии.

Украинский омбудсмен также подчеркнула, что направила уполномоченным органам РФ все документы, необходимые для посещения украинских политзаключенных.