Политика Москалькова заявила, что Сенцов в порядке, Денисова не верит

2018-06-28 19:00 183

 

По словам омбудсмена РФ, украинский политзаключенный отказался обсуждать прекращение голодовки

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние политзаключенного в России Олега Сенцова в целом удовлетворительное, но в связи с его голоданием остаются опасения. Об этом она сообщила после посещения Сенцова 28 июня, передает Интерфакс. Украинская омбудсмен Людмила Денисова не верит ей на слово.

Москалькова сообщила, что ее встреча с Сенцов длилась около часа. Она отметила, что его каждый день обследуют местные врачи.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья и условий содержания он не выразил, сказала Москалькова.

Агентству ТАСС российская омбудсмен сообщила, что "Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма". Она отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире 112 Украина заявила, что не верит словам Москальковой о состоянии здоровья украинских политзаключенных.

"Я смогу говорить, насколько жив и здоров Олег только после того, как я сама его увижу", - сказала Денисова.

По ее словам, она не смогла переговорить с Москальковой 28 июня - та не отвечает на телефонные звонки и, не остановившись, проехала мимо Денисовой в колонии.

Украинский омбудсмен также подчеркнула, что направила уполномоченным органам РФ все документы, необходимые для посещения украинских политзаключенных.

Еще по теме

Генсек Совета Европы намерен любой ценой добиться освобождения Сенцова

2018-06-28 08:10 339

Москалькова не будет просить Путина о помиловании Сенцова

2018-06-27 22:00 609

Денисовой запретили посетить осужденного в РФ журналиста Романа Сущенко

2018-06-27 11:44 354

Омбудсмен РФ отказалась посетить в СИЗО журналиста Кирилла Вышинского

2018-06-26 12:46 456

Еще новости в разделе "Политика"

Крым оставить России: стало известно о готовности Трампа к компромиссу с Путиным

2018-06-28 21:00 405

Москалькова заявила, что Сенцов в порядке, Денисова не верит

2018-06-28 19:00 183

Средняя зарплата в Украине бьет рекорды: где платят больше всего

2018-06-28 18:30 324

В ПАСЕ поддержали резолюцию об украинских политзаключенных

2018-06-28 17:30 219
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Крым оставить России: стало известно о готовности Трампа к компромиссу с Путиным 2018-06-28 21:00 405
Москалькова заявила, что Сенцов в порядке, Денисова не верит 2018-06-28 19:00 183
Средняя зарплата в Украине бьет рекорды: где платят больше всего 2018-06-28 18:30 324
В ПАСЕ поддержали резолюцию об украинских политзаключенных 2018-06-28 17:30 219

Лента

21:30 ЧМ-2018. Британские СМИ советуют фанам не покупать черную икру в России
21:00 Крым оставить России: стало известно о готовности Трампа к компромиссу с Путиным
20:30 В Грузии Саакашвили заочно приговорили к 6 годам заключения
20:00 Смоленская катастрофа: следователи сделали сенсационную находку
19:00 Москалькова заявила, что Сенцов в порядке, Денисова не верит
18:30 Средняя зарплата в Украине бьет рекорды: где платят больше всего
фото 18:15 "Она не будет сидеть": скандальную Зайцеву заметили гуляющей на улице в Харькове
18:11 ЧМ-2018: в России установили очередной антирекорд
17:30 В ПАСЕ поддержали резолюцию об украинских политзаключенных
17:23 Полиция задержала похитителей сына ливийского дипломата в Киеве