Политика В Грузии Саакашвили приговорили еще к шести годам лишения свободы

2018-06-29 09:40 240

Суд Тбилиси признал виновным бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к шести годам лишения свободы.

Как сообщает Интерфакс, по этому уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Ранее Михаил Саакашвили сам заявил, что он хочет исправить свои ошибки в Грузии и признал, что во время его президентского срока были "перекосы".

Напомним, нападение на Гелашвили было совершено в 2005 году. Экс-депутата остановили в центре Тбилиси сотрудники МВД, извлекли его из автомобиля и жестоко избили. Гелашвили с тяжелыми травмами попал в больницу. Уголовное дело по этому инциденту заново возбудили в 2013 году, после смены власти в Грузии.

Гелашвили заявлял, что его избиение было лично организовано Саакашвили, которого он в 2005 году публично обвинил в аморальных поступках и захвате его недвижимости. Одним из главных свидетелей обвинения в суде стала бывшая председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, которая заявила, что лично слышала от Саакашвили о планах расправы над Гелашвили.

Кроме того, экс-президент Саакашвили ранее был осужден грузинским судом по обвинению в причастности к убийству в Тбилиси в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Против бывшего президента Грузии в судах рассматриваются еще два дела, касающихся растраты госсредств и превышения полномочий.

 

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