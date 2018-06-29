Политика Стало известно, почему Италия заблокировала итоговое соглашение саммита ЕС

2018-06-29 11:14 189

Италия заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза из-за разногласий по миграционной проблеме.

Как сообщили агентству Reuters европейские дипломаты, в итоговом соглашении, кроме прочего, содержалась критика недавно введенных торговых пошлин США.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подпишет документ только в том случае, если все 28 стран ЕС придут к общему мнению, прежде всего, по вопросам миграции.

Из-за отсутствия заявления пресс-конференция председателей Евросовета и Еврокомиссии была перенесена на следующий день, говорится в сообщении Евросовета.

При этом Италия вместе с Испанией, Мальтой, Нидерландами и Францией согласовали черновой вариант соглашения участников саммита по миграционной политике ЕС. Напомним, ранее правительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с беженцами, несмотря на сигналы бедствия.

Саммит государств Евросоюза проходит в Брюсселе 28–29 июня. Италия требует реформы миграционной политики. По существующим правилам, за мигрантов несут ответственность те страны, где их регистрируют после прибытия на территорию Ес.