Политика ЕС принял волевое решение - с 1 августа вводятся новые санкции против Москвы

2018-06-29 12:15 159

Власти стран Евросоюза продлят жесткие экономические ограничительные меры против России на следующие шесть месяцев.

Такое решение приняли главы государств и правительств стран-членов ЕС на заседании Европейского совета, которое проходит 28-29 июня в Брюсселе.

Далее, по процедуре, это решение формально должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС и вступит в силу с 1 августа 2018 года на последующие шесть месяцев.

Президент Украины на своей странице в Facebook выразил благодарность лидерам Евросоюза за поддержку страны и продление санкций против России. 

"Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства", – пишет Петр Порошенко.

Отметим, что срок введенных ранее экономических санкций против России истекает 31 июля. Накануне саммита в Брюсселе премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил против автоматического продления санкций в отношении России. По его мнению, ЕС надо более взвешено подходить к этому вопросу.

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