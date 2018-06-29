Политика Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ

2018-06-30 10:30 195

 

Россияне, которых Украина готова отдать на обмен, уже осуждены украинскими судами.

Украина готова передать России заключенных граждан РФ по формуле "23 на 23", заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, россияне, которых Киев готов отдать на обмен, уже осуждены украинскими судами.

"Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия – в обмен на 23 украинца из российских тюрем", - сказала омбудсмен.

Ранее о таком количестве россиян на обмен говорила и вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Но она уточняла, что речь идет не только об осужденных, но и также - об обвиняемых. 
 
Также Денисова планирует проинформировать международные организации о нарушении Россией международных конвенций, ее мандата как омбудсмена и договоренностей президентов из-за недопуска к украинским политзаключенным в России.
 
"Я проинформирую послов стран "нормандского формата", Европейского Союза и США о нарушении РФ международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов... Также я донесу эту информацию соответствующим миссиям ООН и ОБСЕ", - сказала Денисова.
 
Она также считает, что Россия скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев.
 
Напомним, ранее Денисову не пустили в колонию к Олегу Сенцову, в то время как ее российская коллега Татьяна Москалькова посетила украинского кинорежиссера. Москалькова утверждает, что Сенцов - гражданин России, поэтому Денисову к нему не пускают. В то же время Украина отрицает российское гражданство режиссера. 

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