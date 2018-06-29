Политика Макрон: Нельзя забывать о событиях, связанных с Украиной

2018-06-30 11:00 159

 

У Европейского союза нет агрессивной политики по отношению к РФ, однако при этом он не должен забывать о защите интересов своих членов и о событиях, связанных с Украиной, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

«В том, что касается высказываний, о которых вы упоминаете, я думаю, что говорить такое — неправильно. У ЕС нет агрессивной политики в отношении России. Более того, у ЕС есть желание выстраивать долгосрочные стратегические отношения с соседями. Я сам приезжал с подобным посланием в Санкт-Петербург несколько недель назад», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента британского телеканала Channel 4.

По словам журналиста, в интервью его телеканалу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания, несмотря на план выхода из ЕС агрессивно продвигает в Евросоюзе антироссийскую политику.

В то же время, как отметил французский президент, «мы не можем игнорировать то, что произошло. Не можем игнорировать вопросы коллективной безопасности, до сих пор не решенные проблемы, связанные с Украиной. Не можем забывать и о наших собственных обязательствах в рамках Минских договоренностей. Эти договоренности должны соблюдать все стороны».

«С нашей стороны было бы безответственным и непоследовательным решить, что, поскольку время идет, а подвижек нет, то можно забыть о наших принципах и о защите интересов некоторых членов ЕС — в частности, речь идет о странах Балтии и некоторых других», — добавил Э.Макрон.

«Вот, что движет политикой ЕС в отношении России. Других факторов нет», — подытожил он.

Еще по теме

Арестович: Россия окружает Украину войсками и отжимает Азовское море

2018-06-30 11:30 171

Средняя зарплата в Украине бьет рекорды: где платят больше всего

2018-06-28 18:30 948

Европейский суд открыл два больших дела против путинской России

2018-06-28 15:13 441

У Супрун озвучили шокирующую статистику по числу украинских наркоманов

2018-06-28 14:16 621

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко заверил, что двери НАТО открыты для Украины

2018-06-30 13:00 33

Арестович: Россия окружает Украину войсками и отжимает Азовское море

2018-06-30 11:30 171

Макрон: Нельзя забывать о событиях, связанных с Украиной

2018-06-30 11:00 159

Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ

2018-06-30 10:30 195
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко заверил, что двери НАТО открыты для Украины 2018-06-30 13:00 33
Арестович: Россия окружает Украину войсками и отжимает Азовское море 2018-06-30 11:30 171
Макрон: Нельзя забывать о событиях, связанных с Украиной 2018-06-30 11:00 159
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ 2018-06-30 10:30 195

Лента

13:00 Порошенко заверил, что двери НАТО открыты для Украины
12:30 На Землю обрушились мощные магнитные бури
12:00 Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования
11:30 Арестович: Россия окружает Украину войсками и отжимает Азовское море
11:00 Макрон: Нельзя забывать о событиях, связанных с Украиной
10:30 Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
10:00 Рева рассказал, когда ждать повышения минималки
фото 22:12 Сверхлюди из культовых фильмов студии Marvel объявят каминг-аут
21:34 Все обновления Instagram: появятся функция видеозвонка и тематические каналы
20:31 Как избежать лишнего веса - ученые выяснили, кто и когда уязвим к полноте