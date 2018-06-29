Мир На Землю обрушились мощные магнитные бури

2018-06-30 12:30 243

 

В ночь на пятницу, 29 июня, Украину накрыли магнитные бури, которые продлятся до вечера. Об этом сообщили в Киевском институте геофизики.

По данным специалистов, метеозависимые люди в этот период почувствуют недомогание. Также возможны головная боль, тревожность, перепады давления и даже тошнота.

Стоит отметить, что улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.

Еще по теме

В Украине ожидается новый всплеск магнитных бурь: названы даты

2018-04-16 20:00 3215

С завтрашнего дня Землю накроют магнитные бури

2018-04-11 22:00 4198

На этой неделе Украину накроют магнитные бури

2018-04-10 21:30 2977

Стало известно, когда Землю накроет мощная магнитная буря

2018-02-26 21:00 4130

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза

2018-06-30 15:00 135

На Землю обрушились мощные магнитные бури

2018-06-30 12:30 243

Все обновления Instagram: появятся функция видеозвонка и тематические каналы

2018-06-29 21:34 543

Как избежать лишнего веса - ученые выяснили, кто и когда уязвим к полноте

2018-06-29 20:31 618
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза 2018-06-30 15:00 135
На Землю обрушились мощные магнитные бури 2018-06-30 12:30 243
Все обновления Instagram: появятся функция видеозвонка и тематические каналы 2018-06-29 21:34 543
Как избежать лишнего веса - ученые выяснили, кто и когда уязвим к полноте 2018-06-29 20:31 618

Лента

15:00 Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза
14:30 С начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек - спасатели
14:00 Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление
13:30 Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп
13:00 Порошенко заверил, что двери НАТО открыты для Украины
12:30 На Землю обрушились мощные магнитные бури
12:00 Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования
11:30 Арестович: Россия окружает Украину войсками и отжимает Азовское море
11:00 Макрон: Нельзя забывать о событиях, связанных с Украиной
10:30 Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ