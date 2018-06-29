Мир На Землю обрушились мощные магнитные бури

2018-06-30 12:30 243

В ночь на пятницу, 29 июня, Украину накрыли магнитные бури, которые продлятся до вечера. Об этом сообщили в Киевском институте геофизики.

По данным специалистов, метеозависимые люди в этот период почувствуют недомогание. Также возможны головная боль, тревожность, перепады давления и даже тошнота.

Стоит отметить, что улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.