Политика В правительстве рассказали, кто из украинцев первым получит повышенную пенсию

2018-07-01 12:00 480

Чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой, будут первыми в «очереди» на повышение пенсии.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет Украинская правда.

«Наиболее острый сегодня вопрос для чернобыльцев, и надо учесть одну из главных проблем пенсионной реформы, очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой.

Мы работаем и президент обращался к правительству, и глава правительства это обещал, что все-таки вопрос большого срочного стажа и маленькой зарплаты должен быть перечитан», — подчеркнул политик.

«И я знаю, что Минсоцполитики сейчас готовит соответствующие расчеты и предложения и, на мой взгляд, это вопрос очень болезненный. Но не наша власть виновата в том, что люди тогда получали минимальную зарплату.

Но мы не можем пройти мимо этой проблемы и все-таки надо этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то отдельную программу», — добавил он.

Розенко также отметил, что все зависит от ресурса.

«Если это больший ресурс — будет один вариант, если меньше — то другой», — сказал вице-премьер.

На вопрос ведущего, появится ли все-таки дополнительный ресурс на повышение пенсий, Розенко ответил: «Думаю, что да. Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд по сравнению с тем, что планировали.

Также будет много зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4 200 грн. Все-таки это даст еще дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины.

И вот, аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь достаточно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы».

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в бюджете пока нет средств для повышения минимальной зарплаты, а сможет ли правительство найти необходимые средства, станет ясно в начале июля этого года.

По его словам, повышение возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата — 3 723 гривны.

Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен во второй половине 2018 года.

Бывший министр финансов Александр Данилюк перед своим увольнением рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет.