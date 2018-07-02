Политика В МИД Украины рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

2018-07-02 19:00 180

 

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль ожидает, что при встрече президент США Дональд Трамп и России Владимир Путин обсудят вопрос освобождения украинских политзаключенных.

Об этом она заявила журналистам в Киеве в понедельник, сообщает "Укринформ".

Так, на вопрос, какие ожидания Украины от встречи президентов США и России 16 июля, Зеркаль ответила:

"Конечно, на этой встрече будет идти речь о политзаключенных. Это один из вопросов, который мы всегда ставим первым", - сказала она.

По ее словам, вопрос политзаключенных также поднимался во время недавнего визита в Москву советника президента США по национальной безопасности, посла Джона Болтона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля поставит вопрос вмешательства России в американские выборы.

Также, по его словам, будет обсуждаться вопрос Украины и, в частности, Крыма.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят "целый ряд очень непростых вопросов".

Ранее США и РФ подтвердили место и время проведения встречи лидеров стран: саммит состоится 16 июля в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с Путиным будет "замечательной", а говоря о темах общения с Путиным, отметил: "Мир должен начать жить дружно".

Напомним, перед вылетом на саммит G7 президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира. В свою очередь европейские члены G7 убеждены, что это невозможно, пока не будет решен украинский вопрос.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил: он рассчитывает на то, что Трамп выполнит свое предвыборное обещание по улучшению российско-американских отношений.

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