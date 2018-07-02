Политика Саакашвили требует вернуть ему гражданство Грузии - СМИ

2018-07-02 17:28 180

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к действующему грузинскому президенту Георгию Маргвелашвили с требованием вернуть ему грузинское гражданство.

Об этом он якобы заявил в эфире телеканала "Рустави-2", сообщает "Грузия Online".

Издание отмечает, что Саакашвили мотивировал это тем, что ему должно быть предоставлено право вернуться в страну для участия в президентских выборах.

Также, по его словам, в процессе лишения его гражданства были зафиксированы нарушения.

"Маргвелашвили – абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство", — заявил Саакашвили.

Он также отметил, что между ним и грузинским народом никогда не будет никаких "фильтров".

"Пусть подвинутся все. У меня нет ничего, кроме чистых рук и моей репутации. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ", — сказал Саакашвили.

В свою очередь в Facebook он написал, что ранее в интервью телеканалу RTVi он сказал, что уже осенью вернется в Грузию, но не собирается занимать там какую-то должность и не планирует "оставить украинский народ".

"К сожалению, большинство СМИ сделали такие заголовки, из которых следует, будто бы я собираюсь вернуться в Грузию, чтобы занимать там какую-то должность. Благодаря таким заголовкам люди делают вывод, что я якобы решил оставить украинский народ тому ворью, которое им сейчас помыкает", - написал он.

"Я вам отвечу так: не дождетесь!", - добавил Саакашвили.

По его словам, Украина - это "ключ к сопротивлению путинской России" и это его борьба за независимость не только Украины, но и Грузии.

"В Грузии я поддержку кандидата в президенты от широкой народной коалиции, а в Украине продолжу борьбу за то, чтобы украинцы жили не хуже швейцарцев", - заявил он.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после завершения своего второго президентского срока.

28 июня Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным в деле 2005 года об избиении депутата Валерия Гелашвили и заочно осудил к 6 годам лишения свободы.

Он проживал в США, затем был приглашен на работу в Украину, где получил гражданство.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.

Киевская власть выслала Саакашвили в Польшу, откуда он триумфально прорвался в Украину 10 сентября 2017 года.

Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Генпрокуратура приостановила уголовное производство в отношении Саакашвили.

28 марта Кассационный административный суд Верховного суда не удовлетворил жалобу адвокатов Саакашвили на решение об отказе в удовлетворении его иска о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.