Политика Политзаключенному Балуху однокамерники вправили позвонки и учат выживать на зоне

2018-07-03 13:15 123

Как заявила адвокат Ольга Динзе, состояние украинца Владимира Балуха улучшилось. Однако политзаключенный продолжает голодовку.

"На сегодняшний день ему гораздо лучше благодаря лицам, совместно с ним содержащимся в одной камере. Там сидит человек, который является остеопатом, который вправил Балуху позвонки, учит его правильно делать упражнения. У Балуха появилась двигательная активность, он стал себя лучше чувствовать, несмотря на продолжение голодовки", – рассказала она.

Динзе отметила, что Балух не хочет, чтобы сейчас его посещал врач следственного изолятора.

"Он требует врачей организации Красный Крест. Никакие смеси ему не дают. Он три недели назад перешел на облегченный режим голодания: употребляет черные сухари и пьёт кисель", – рассказала она.

Как сегодня сообщалось, заключенного в Крыму Владимира Балуха могут приговорить к четырем годам заключения в колонии. Его подозревают в якобы избиении начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко