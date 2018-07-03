Политика Политзаключенному Балуху однокамерники вправили позвонки и учат выживать на зоне

2018-07-03 13:15 123

Как заявила адвокат Ольга Динзе, состояние украинца Владимира Балуха улучшилось. Однако политзаключенный продолжает голодовку.

"На сегодняшний день ему гораздо лучше благодаря лицам, совместно с ним содержащимся в одной камере. Там сидит человек, который является остеопатом, который вправил Балуху позвонки, учит его правильно делать упражнения. У Балуха появилась двигательная активность, он стал себя лучше чувствовать, несмотря на продолжение голодовки", – рассказала она.

Динзе отметила, что Балух не хочет, чтобы сейчас его посещал врач следственного изолятора.

"Он требует врачей организации Красный Крест. Никакие смеси ему не дают. Он три недели назад перешел на облегченный режим голодания: употребляет черные сухари и пьёт кисель", – рассказала она.

Как сегодня сообщалось, заключенного в Крыму Владимира Балуха могут приговорить к четырем годам заключения в колонии. Его подозревают в якобы избиении начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко

Еще по теме

В Грузии Саакашвили приговорили еще к шести годам лишения свободы

2018-06-29 09:40 588

Европейский суд открыл два больших дела против путинской России

2018-06-28 15:13 549

Вступил в силу закон № 2470 о создании Высшего антикоррупционного суда

2018-06-28 12:43 702

Антикоррупционеры и активисты подали в суд на президента Порошенко

2018-06-27 13:46 771

Еще новости в разделе "Политика"

Образцовым родителям вернут часть денег от оплаты частных садиков и школ

2018-07-03 13:44 66

Политзаключенному Балуху однокамерники вправили позвонки и учат выживать на зоне

2018-07-03 13:15 123

Экс-министр Ставицкий сменил имя и гражданство - теперь он Натан Розенберг

2018-07-03 11:13 234

Путин готовится к войне с Украиной? В армии РФ появились Житомирский, Нежинский и Львовский танковые полки

2018-07-03 09:40 312
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Образцовым родителям вернут часть денег от оплаты частных садиков и школ 2018-07-03 13:44 66
Политзаключенному Балуху однокамерники вправили позвонки и учат выживать на зоне 2018-07-03 13:15 123
Экс-министр Ставицкий сменил имя и гражданство - теперь он Натан Розенберг 2018-07-03 11:13 234
Путин готовится к войне с Украиной? В армии РФ появились Житомирский, Нежинский и Львовский танковые полки 2018-07-03 09:40 312

Лента

КАРТА 14:16 Армия взяла под контроль дороги возле отбитого вчера у сепаратистов Золотого-4
13:44 Образцовым родителям вернут часть денег от оплаты частных садиков и школ
13:15 Политзаключенному Балуху однокамерники вправили позвонки и учат выживать на зоне
видео 12:43 С начала года Порошенко задекларировал почти 7 млн доходов по процентам от вкладов
12:14 Tesla рекордно увеличила объемы производства электромобилей Model 3
11:42 Сбой в Facebook: почти миллион пользователей из "черного списка" были разблокированы
11:13 Экс-министр Ставицкий сменил имя и гражданство - теперь он Натан Розенберг
10:41 Отравившие Скрипалей сейчас находятся под личной защитой президента РФ, - Скотленд-Ярд
10:12 Застрявшие в Албании сотни украинских туристов уже прибыли в Киев
09:40 Путин готовится к войне с Украиной? В армии РФ появились Житомирский, Нежинский и Львовский танковые полки