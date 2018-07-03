Политика Экс-министр Ставицкий сменил имя и гражданство - теперь он Натан Розенберг

2018-07-03 11:13 225

Как выяснили СМИ, бывший глава минэнергетики и угольной промышленности времен Януковича пытается начать новую жизнь за границей. Экс-министр Эдуард Ставицкий сменил имя, фамилию и получил гражданство Израиля.

Как говорится в расследовании "Стоп коррупции", смену гражданства в интервью журналистам подтвердил и сам Ставицкий, однако он отрицает любую связь с возможной подделкой оснований для гражданства, утверждая, что стал гражданином Израиля на законных основаниях. По данным журналистов, в паспорте этого человека теперь значится имя Натан Розенберг.

Напомним, Ставицкий фигурирует в нескольких уголовных расследованиях, среди которых незаконное завладение Межигорьем, которым тот завладел и легализовал в сговоре с бывшим непрезидентом Виктором Януковичем. Объекты этой сделки оцениваются в 540 млн грн.

Ранее Генпрокуратура провела 32 обыска в рамках расследования уголовных дел, в которых фигурирует бывший министр энергетики. Общая сумма найденных материальных ценностей составила почти 10 млн долларов.

В частности, обыскали офис, принадлежащий родственникам подозреваемого, на улице Шота Руставели, а также его многочисленные квартиры, в том числе в Пассаже вблизи Крещатика. Кроме того, обыскали и имение Ставицкого на Печерске около Ботанического сада, зарегистрированное на тещу Валентину Ушакову.

Еще в одной квартире - на бульваре Дружбы народов следователи обнаружили почти 5 млн долларов наличными и почти 50 килограммов золота, а также огромное количество ювелирных изделий и часов, среди которых часы эксклюзивного швейцарского производителя Greubel Forsey (Гробель Форсе), которые оцениваются в 600 тыс. долларов. Другие чрезвычайно ценные часы - это Bovet с турбийоном серии "Butterfly", которые сегодня сняты с производства. Подобная модель стоит 266 тыс. евро. Но, кроме этого, было найдено еще десяток часов, цену которых журналистам установить не удалось.