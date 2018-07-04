Политика Гройсман пригрозил приказать топить сухогрузы с контрабандой боевыми кораблями

2018-07-04 15:16 189

Премьер-министр Владимир Гройсман угрожает обратиться в Вооруженные силы Украины для борьбы с контрабандными судами. 

"Сейчас 4000 контейнеров стоят в нейтральных водах, не растамаживаются, ждут, что договоримся. Не договоримся! Заходите, растамаживайтесь, платите налоги в государственный бюджет. Не долго ждать тот день, когда я обращусь в ВСУ, чтобы провести где-то там обучение. Я не могу этого терпеть!" – сказал премьер на сегодняшнем заседании правительства.

Премьер рассказал, что только по Одесской таможне отчисления за каждый контейнер – в зависимости от товара – выросли от 5 до 10 тыс. гривен. По некоторым товарным группам отчисления выросли вдвое. Общий объем растаможки только с 20 по 26 июня составил 498 млн гривен за 1 тыс. 112 контейнеров.

"Берем только Одесскую таможню. С 20 по 26 июня, в то время, как мы начали нарабатывать решения по тем схемам, растаможена 1 тыс. 112 контейнеров с товарами на общую сумму 498 млн гривен", - сказал Гройсман.

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