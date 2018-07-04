Экономика Гройсман рассказал о требовании МВФ повысить тариф на газ

2018-07-04 20:00 222

 

Введение единого тарифа на газ на уровне закупочной цены для промышленности (10 гривен за кубометр) пока не по карману украинскому населению, поэтому Кабмин не допустит роста тарифов.

Об этом рассказал глава правительства Владимир Гройсман

Он уточнил, что партнеры в своей рекомендации о росте тарифов, говорят о возможных коррупционных рисках, когда предприятия покупают газ по цене бытовых потребителей, отмывая деньги таким образом.

«Промышленность сейчас покупает газ около 10 тысяч гривен за тысячу кубометров. А для населения мы ограничили цену в 7 тысяч. Международные партнеры считают, что на этом можно делать пересорт, злоупотреблять и порождать коррупцию. И вообще они правы – такие риски есть. Но 10 тысяч – для большинства граждан цена неподъемная. Я уже год сдерживаю цену на газ, и сейчас меня больше интересует, как сделать так, чтобы украинский гражданин не почувствовал на себе изменений в цене» – сообщил он.

Гройсман отметил, что правительство ищет формулу, которая вводила бы соответствующие рыночному уровню тарифы, доступные для населения.

«Пытаемся найти формулу, чтобы цена была, с одной стороны, справедливой, а с другой – умеренной для украинских граждан», — добавил премьер.

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