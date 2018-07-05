Политика Луценко заявил, что на таможне нечего делать копам Авакова и спецназу Грицака

2018-07-06 12:13 153

Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что для сокращения потоков контрабанды на таможню не нужно вводить силовиков.

Об этом он сказал во время встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями бизнеса.

Луценко напомнил, что в соответствии с Таможенным кодексом, силовики не могут вмешиваться в работу таможни.

Он уверен, что с контрабандой надо бороться путем поиска "семейств и групп".

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"На таможне нечего делать ни СБУшникам, ни полицейским, ни прокурорам. Им нужно создать аналитические центры, которые вычислят 10–11 семейств, которые, в принципе, мы все знаем. Их нужно собрать в одном помещении и сказать: или "плюс 30" к бюджету, или тюрьма. Но если им говорят, что при этом нужно еще на выборы отложить, то это не работает", – сказал Луценко.

По его словам, таможня должна получить руководителя, восстановить аналитические службы, поставить электронные сканеры, восстановить взаимодействие с нашими партнерами по бизнесу, и прекратить ввод туда спецназа любого цвета.