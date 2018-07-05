Политика В оккупированном Крыму озвучили приговор Владимиру Балуху - 5 лет колонии и штраф

2018-07-05 12:15 192

В Крыму к 5 годам колонии приговорили украинского политзаключенного Владимира Балуха по второму "делу".

Как сообщает "Крым.Реалии", "Раздольненский районный суд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4 тыс. грн) по второму "уголовному делу" о "дезорганизации" работы изолятора временного содержания.

Напомним, в аннексированном Крыму так называемая "прокуратура" просила для украинского политзаключенного Владимира Балуха еще 4 года лишения свободы по второму "делу".

Его обвиняли якобы в избиении начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Однако Балух заявил, что это Ткаченко напал на него.

В оккупированном Крыму украинца Владимира Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов. Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, который был вывешен в его дворе. Позже суд сократил приговор на 2 месяца, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов.

Позже Балух, протестуя против приговора, объявил бессрочную голодовку. 2 апреля адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе сообщила, что незаконно осужденного избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы. По ее словам, администрация СИЗО отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку. Позже заместитель председателя правления "Крымской правозащитной группы" Владимир Чикригин сообщал, что к Балуху не пускают медиков.

По состоянию на 5 июля голодовка Балуха длится 109-й день. Адвокат сообщал об ухудшении его состояния здоровья. По его словам, у политзаключенного сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы.