Мир Скрипалей мог спасти дождь, который разбавил концентрацию "Новичка", - СМИ

2018-07-07 10:00 147

Источник в органах безопасности рассказал, что злоумышленники распылили нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку входной двери, чтобы заразить Скрипаля прикосновением. Но за несколько минут до того, как он прибыл домой с дочерью Юлией, внезапный ливень разбавил его концентрацию

Правоохранители Великобритании считают, что экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию спас дождь, который разбавил вещества "Новичок". Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в британском органе безопасности сообщило издание The Sun.

"Нам действительно очень повезло. Если бы не дождь, Скрипаль, конечно, умер бы, и, наверное, Юлия тоже", — прокомментировал источник.

Он рассказал, что злоумышленники распылили нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку ходной двери, чтобы заразить Скрипаля прикосновением. Но за несколько минут до того, как он прибыл домой с дочерью Юлией, 4 марта, внезапный ливень разбавил его концентрацию.

Источник добавил, что "Новичок" чувствителен к влаге и снижает свою мощность при контакте с водой или при длительном выветривании.

Как сообщалось, экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Позже премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в России.

Великобритания выслала 23 российских дипломатов, ее поддержали США, Канада, Украина и многие европейские страны, которые также объявили о высылке россиян.