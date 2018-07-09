Спорт "Для моих друзей из Украины": экс-динамовец отреагировал на отчисление из сборной Хорватии

2018-07-10 09:30 273

Бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич объяснил ставший скандальным ролик после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 тем, что хотел поблагодарить украинцев за поддержку.

Комментируя свое отчисление из тренерского штаба национальной команды, Вукоевич подчеркнул, что видео не несло политического характера. "Я понимаю и уважаю решение хорватской федерации футбола. Мои заявления не несли какого-либо политического подтекста, и я хотел только поблагодарить моих друзей в Украине за их поддержку и поблагодарить мой клуб "Динамо" (Киев) за то, что он разрешил мне участвовать в чемпионате мира", – цитирует скаута "бело-синих" пресс-служба Хорватского футбольного Союза (HNS).

При этом он принес извинения российской стороне. "Я понимаю, что мои заявления, к сожалению, могли быть истолкованы по-разному, за что мне жаль. Я прошу прощения у российской общественности, если она так поняла мои заявления", – подчеркнул Вукоевич.