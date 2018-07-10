Спорт Эрмитажный кот предсказал победителя сегодняшнего полуфинала ЧМ-2018

2018-07-10 13:00 237

Кот Ахилл предсказал выход сборной Бельгии в финал Чемпионата мира по футболу. Во время сеанса предсказания матча полуфинала Франция - Бельгия в Государственном Эрмитаже он сразу выбрал миску с бельгийским флагом, сообщает ТАСС.

Матч между сборными Бельгии и Франции во вторник начнется в 21:00 мск на стадионе "Санкт-Петербург". На следующий день в московских "Лужниках" в полуфинале встретятся англичане и хорваты.

Кот после четырех верных прогнозов результатов матчей чемпионата мира был признан одним из лучших оракулов ЧМ-2018, но затем он дважды ошибся, выбрав не на фаворита матча, а более слабую команду.

Бельгии не было в полуфинале FIFA с 1986 года. Тогда команда гениального тренера Ги Тиса, миновав СССР, обыграла по пенальти Испанию, а в полуфинале уступила Аргентине Марадоны. За сборную Бельгии тогда выступали такие выдающиеся игроки, как Эрик Геретс, Энцо Шифо, Ян Кулеманс и Жан-Мари Пфафф. За “Красных Дьяволов” выступали звезды мирового футбола, им благоволил жребий – и они заслуженно заняли место в четверке сильнейших.