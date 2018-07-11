Мир "Полный караул": в Крыму обвинили Керченский мост в десятках смертей

2018-07-11 13:00 870

Увеличение количества транспорта в оккупированном Крыму после открытия моста через Керченский пролив вызвало ряд серьезных проблем.

"Был в Судаке и Новом Свете, там полный караул... Открытие моста дало огромный приток автотуристов, но крымские власти совершенно не подготовились к ожидаемому. Безумная аварийность на трассах, люди гибнут десятками", - заявил блогер Александр Горный, пишет "Крым. Реалии".

Еще более опасной проблемой стало связанное с наплывом автомобилистов в Крым загрязнение воздуха, отмечают эксперты Роспотребнадзора. Они назвали регионы соседней России с самым загрязненным воздухом. Среди лидеров этого антирейтинга – Бурятия, Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и аннексированный полуостров. Главные причины загрязнения – использование угля и возрастающая транспортная нагрузка.

"Мост – это великолепно! Туристы на своем транспорте – тоже великолепно, кстати, поток вырос в разы. Но проблемы, конечно, есть. Самая больная – не готовы внутренние дороги, хотя их вроде как отремонтировали. К такому потоку они не готовы были. А еще фуры, разбивающие дороги напрочь, идут нескончаемым потоком. К примеру, трасса от Приморского до Феодосии идет вдоль моря, пляжей. Хотя и установлены светофоры, народу наплевать, они прут на пляж через дорогу, где им хочется! Большой бич – фуры, стоящие на обочинах вдоль пляжной зоны. А правительству Крыма, как я думаю, не до этих проблем", – рассказала пророссийская общественница из Феодосии Лариса Курашкина.

При этом, крымский предприниматель и активист Борис Лурье считает, что рост автомобилей в Крыму еще не свидетельствует о росте туристов:

"На мой взгляд, роста туристов не наблюдается. Скорее всего, это связано с низкой покупательской способностью населения и высокими ценами в Крыму. Так как через мост не едут крупногабаритные машины, то снижение цен не предвидится".