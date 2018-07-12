Политика "Благодарю украинцев": Вида прокомментировал росСМИ скандал на ЧМ-2018

2018-07-12 19:00 252

 

Бывший капитан киевского "Динамо" Домагой Вида поблагодарил украинцев за поддержку во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. После выхода сборной Хорватии в финал турнира защитник "клетчатых" объяснил российским СМИ ролик, на котором он посвятил Украине победу над хозяевами мундиаля.

"Я отыграл пять лет в Украине и хочу еще раз выразить благодарность этим людям. Они всегда поддерживают меня. Но многие забывают, что некоторые вещи иногда неверно толкуются. Я признаю свою ошибку. Еще раз хочу извиниться перед всем русским народом. Думаю, я больше не буду делать никаких видео. Давайте будем праздновать в воскресенье еще сильнее, чем сейчас. Но главное – привезти кубок в Хорватию. Пусть наши люди подожгут все, что горит!" – приводит слова Виды Sport24.

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