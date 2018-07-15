Политика Нож в спину Путина из-за Украины: Макрон принял радикальное решение

2018-07-15 06:00 933

 

Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается приглашать президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в Биарицц в 2019 году.

По информации источника Reuters в Елисейском дворце, Макрон принял такое решение, потому что не видит значительных изменений в ситуации с Украиной.

"После саммита "Большой семерки" в Канаде Макрон сказал, что хотел бы пригласить Путина в Биарицц, но это будет зависеть от применения Россией так называемых Минских соглашений для разрешения конфликта в Украине", ― пояснил источник.

Отмечается также, что глава Франции собирается обсудить с Путиным военные конфликты на Донбассе и в Сирии в день финала чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля.

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