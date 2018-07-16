Спорт Хорватия встретила сборную после финала ЧМ-2018

2018-07-16 22:30 192

 

На главной площади Загреба собралась многотысячная толпа, которая пришла поприветствовать футболистов.

Футболисты сборной Хорватии в понедельник, 16 июля, вернулись домой после чемпионата мира 2018 года. Соответствующие фото и видео опубликованы на официальной странице Хорватской национальной команды в соцсети Тwitter.

Так, на главной площади Загреба собралась многотысячная толпа, которая пришла поприветствовать футболистов.

Кроме этого, на всем пути следования кортежа с автобусом национальной команды фанаты организовали живой коридор.

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Спорт

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