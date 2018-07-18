Украина видео Обнародовано видео погрома в здании НАБУ, которого, по данным полиции, не было

2018-07-18 10:41 237

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео, как неизвестные ворвались в здание ведомства. По данным НАБУ, в ходе протестной акции во вторник, в период с 11 до 12:00, "организованная группа титушек ворвалась в здание НАБУ". При этом отмечено, что неизвестные зашли сначала в общественную приемную, чтобы передать обращение.

"В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ. Находившиеся рядом представители полиции никак не мешали их действиям", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что полиция "вежливо попросила" неизвестных выйти только после того, как "так называемые протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ".

ФОТО: В ЗДАНИЕ НАБУ В КИЕВЕ ВОРВАЛАСЬ ТОЛПА, ЗАБРОСАЛИ ТОРТАМИ И ДЕНЬГАМИ

Невзирая на наличие фото и видео, в полиции уверяют, что активисты не врывались в здание НАБУ, а разрисовали красной краской табличку на здании.

"У нас информация, что туда не то, что ворвались и разбили мебель, как пишут некоторые источники... Туда подошла группа лиц, они разрисовали табличку, которая на входе в здание висит, красной краской и там несколько, точного количества назвать не могу, человек находятся около здания, они с плакатами с определенными требованиями. Каких-либо грубых нарушений там не зафиксировано. На месте работает наряд патрульной полиции. Задержанных нет", - сообщила замспикера столичной полиции Яна Неруш.

Кто именно разгромил мебель в помещении и разбросал торты, в полиции не уточняют.

 

 

Еще по теме

фото В здание НАБУ в Киеве ворвалась толпа, забросали тортами и деньгами

2018-07-17 13:44 477

НАБУ и САП завершили громкое следствие по проекту "Стена"

2018-07-05 16:30 864

Массовая драка в КГГА - протестующие выломали двери и прорвались к сессионному залу

2018-06-21 13:16 1421

Назначение Жебривского аудитором НАБУ могут обжаловать в суде

2018-06-20 18:30 2602

Еще новости в разделе "Украина"

Лилия Ребрик просит в Сети 6 литров крови для попавшего в ДТП друга и актера

2018-07-18 13:44 57

ВАЖНО! ПриватБанк предупредил своих клиентов о новой схеме мошенничества

2018-07-18 13:12 114

КАРТА Сегодня в Украине снова будет дождливо и тепло, термометры покажут до +29°C

2018-07-18 11:42 147

фото Стали известны детали смертельного лобового ДТП на Саперно-Слободской в Киеве

2018-07-18 11:15 222
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Лилия Ребрик просит в Сети 6 литров крови для попавшего в ДТП друга и актера 2018-07-18 13:44 57
ВАЖНО! ПриватБанк предупредил своих клиентов о новой схеме мошенничества 2018-07-18 13:12 114
КАРТА Сегодня в Украине снова будет дождливо и тепло, термометры покажут до +29°C 2018-07-18 11:42 147
фото Стали известны детали смертельного лобового ДТП на Саперно-Слободской в Киеве 2018-07-18 11:15 222

Лента

13:44 Лилия Ребрик просит в Сети 6 литров крови для попавшего в ДТП друга и актера
ВАЖНО! 13:12 ПриватБанк предупредил своих клиентов о новой схеме мошенничества
12:43 Президент Филиппин официально извинился перед Богом за оскорбления
12:16 Тролли Путина пытаются посеять раздор в Штатах, - министр внутренней безопасности США
КАРТА 11:42 Сегодня в Украине снова будет дождливо и тепло, термометры покажут до +29°C
фото 11:15 Стали известны детали смертельного лобового ДТП на Саперно-Слободской в Киеве
видео 10:41 Обнародовано видео погрома в здании НАБУ, которого, по данным полиции, не было
10:14 "Ювентус" - это мечта, а не карьера" - Роналду пояснил уход из "Реала"
09:40 Газовые переговоры в Берлине: о чем договорились Украина, Россия и ЕС
09:13 В 2018 году в Украине закрыли более 360 отделений ПриватБанка и Ощадбанка