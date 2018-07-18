Украина видео Обнародовано видео погрома в здании НАБУ, которого, по данным полиции, не было

2018-07-18 10:41 237

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео, как неизвестные ворвались в здание ведомства. По данным НАБУ, в ходе протестной акции во вторник, в период с 11 до 12:00, "организованная группа титушек ворвалась в здание НАБУ". При этом отмечено, что неизвестные зашли сначала в общественную приемную, чтобы передать обращение.

"В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ. Находившиеся рядом представители полиции никак не мешали их действиям", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что полиция "вежливо попросила" неизвестных выйти только после того, как "так называемые протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ".

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Невзирая на наличие фото и видео, в полиции уверяют, что активисты не врывались в здание НАБУ, а разрисовали красной краской табличку на здании.

"У нас информация, что туда не то, что ворвались и разбили мебель, как пишут некоторые источники... Туда подошла группа лиц, они разрисовали табличку, которая на входе в здание висит, красной краской и там несколько, точного количества назвать не могу, человек находятся около здания, они с плакатами с определенными требованиями. Каких-либо грубых нарушений там не зафиксировано. На месте работает наряд патрульной полиции. Задержанных нет", - сообщила замспикера столичной полиции Яна Неруш.

Кто именно разгромил мебель в помещении и разбросал торты, в полиции не уточняют.