Спорт Названа символическая сборная чемпионата мира-2018

2018-07-18 18:00 279

 

ФИФА назвала символическую сборную чемпионата мира-2018 по версии болельщиков.

Сборная была сформирована по итогам голосования фанатов на официальном сайте ФИФА.

В символическую команду вошли представители семи сборных. Наибольшее количество голосов получил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, которого включили в сборную около 65 тысяч болельщиков.

Символическая сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия).

Защитники: Рафаэль Варан (Франция), Тиаго Силва (Бразилия), Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брюйне (Бельгия).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Гарри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия).

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