Политика Российский омбудсмен пообщалась с Сенцовым

2018-07-21 11:30 207

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова пообщалась в режиме видеоконференции с украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Российский омбудсмен также опубликовала снимок Олега Сенцова, сделанный во время разговора.

"Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека, - отметила Москалькова. - Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски".

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