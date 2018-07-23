Спорт После победы в Москве Усик ворвался в пятерку лучших боксеров мира

2018-07-24 10:14 174

Журнал The Ring после победы Александра Усика в Всемирной боксерской Суперсерии улучшил позиции украинца в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Александр Усик, победив Гассиева в Москве, поднялся на четвертое место престижного списка. Возглавляет рейтинг казах Геннадий Головкин. На втором месте еще один украинский чемпион, Василий Ломаченко. Третье место у американца Теренса Кроуфорда.

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Напомним, ранее Усик попал в еще один подобный рейтинг. BoxRec поставил украинца на седьмое место.

Добавим, что следующим соперником Александра Усика может стать британец Тони Белью. Для поединка с Тони Усику наверняка придется подняться в супертяжелый вес.

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Спорт

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