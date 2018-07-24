Мир видео Из Стены Плача в Иерусалиме выпал полутонный валун и едва не убил женщину

2018-07-24 15:14 147

В Иерусалиме из Стены Плача выпал большой камень. Никто не пострадал, однако на камерах наблюдения видно, что камень упал в пару метрах от женщины, которая молилась.

Инцидент произошел не на центральном участке стены, а на участке "Езрат Исраэль", отведенном для молитв сторонников реформистского иудаизма.

"Чиновники согласились с тем, что камень будет удален с места, где он упал, и будет поставлен под охрану, пока власти не смогут определить, можно ли его снова вставить", -  сообщает The Jerusalem Post.

Если будет обнаружено, что другие камни находятся под угрозой падения из-за возможной сырости в стене, для обеспечения устойчивости каждого камня потребуется длительный период времени.

 

 

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