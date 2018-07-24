Политика Патологические недоверие к политикам приведет к власти абсолютных маргиналов

2018-07-24 14:57 165

Аналитики бьют тревогу, за год до парламентских и президентских выборов общество настроено категорически против всех и всего. Даже наиболее раскрученные политики из условной первой тройки имеют порядка 5% доверия.

С одной стороны исследования социологов показывают, что более 60% избирателей хотят видеть в первую очередь честного, ответственного и компетентного политика. Ожидания от работы политических деятелей также велики.

Однако, с другой стороны, невероятно уровень доверия к политикам и институтам власти показывает, что превалируют стереотипы восприятия.

Избиратель хочет видеть новые лица, однако требует от них огромный опыт работы. Это так же нелогично, как и с работодателем, который хочет нанять на копеечную зарплату выпускника вуза, но в графе «обязательные требования» выставляет десятилетний опыт работы.

Очевидно, что традиционный подход аналитиков к описанию «идеального кандидата» не слишком информативен.
В связи с этим даже была разработана 3D-модель оценки политических лидеров.

Ее автором и идейным вдохновителем стала Елена Деревянко - известный украинский ученый, один из ведущих отечественных специалистов в области управления репутацией.

«Работая в политических проектах, я редко нахожу что-то подходящее для дальнейшего использования в практической работе. В отчетах соцопросов, как правило, все качества перемешаны, неравноценны, неудачно сформулированы. Поэтому у меня и возникла идея использовать трехмерную модель «сила - ум - способность завоевывать общественную поддержку (эмпатия)» для определения отношения избирателей к тому или иному деятеля. Это помогает оценить стартовые позиции политиков и выстроить эффективную стратегию, опираясь на понимание настроений и иллюзий избирателей», - рассказала Елена Деревянко.

По словам представителя «Центра прикладных исследований» Юрия Щедрина, многочисленные измерения президентских рейтингов задолго до выборов и реального старта кампании всех потенциальных кандидатов, малоэффективны. Реальной расстановки сил они не отображают, в основном используются для политического пиара. А вот 3D-методология позволяет по-новому взглянуть на украинский политический баланс сил и выявить опасные тенденции.
Одной из таких тенденцией эксперты назвали когнитивный диссонанс в общественном сознании.

«Большинство респондентов противоречит себе, например, в оценке качеств политического лидера. Высокий запрос на популистов и «сильную руку», что в перспективе может привести к росту рейтингов маргинальных политических сил и дальнейшей дестабилизации», - говорит Деревянко.

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