Спорт Ставшая мамой Серена Уильямс получила приглашение на турнир WTA Premier в Монреале

2018-07-27 20:28 168

Знаковая американская теннисистка Серена Уильямс получила wild card от организаторов турнира WTA Premier 5 в Монреале.

Директор Юджин Лапьер, говоря о турнире в комментарии WTA, сказал, что нельзя было оставить турнир без финалистки минувшего Уимблдона.

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"Конечно, для нас большая честь предоставить wild card Серене Уильямс. После объявления списка участниц там не хватало только ее для обеспечения состава мечты. Она впечатлила скоростью возвращения на самый высокий уровень. Она всегда была бойцом и доказала это еще раз. Я знаю, что болельщики будут счастливы видеть игру Серены в Монреале".

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Отметим, что перед этим wild card получила белоруска Виктория Азаренко, а обладательницы еще двух приглашений станут известны позже.

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