фото-видео фото Лишенная доступа в Раду пышногрудая экс-помощница нардепа слетала на элитные курорты

2018-07-27 19:34 204

Оскандалившаяся экс-помощница нардепа от Радикальной партии Сергея Скуратовского Валерия Егорова не слишком расстроена тем, что ей закрыли доступ в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют фотографии с ее страницы в Facebook.

Напомним, 20 июня, когда комитет лишал Егорову аккредитации, она ждала в аэропорту "Борисполь" на рейс в Турцию. Там отдыхала в курортном районе Мармарис.

Если верить датам под фотографиями, девушка отдыхала в Турции две недели.

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Первая фотография после прибытия в Украину - на водительском сиденье Porsche. Кто владелец автомобиля - неизвестно.

Ивана Купала Валерия встречала на Львовщине. Несколько дней Егорова провела во Львове. Оттуда через Ровно вернулась в Киев. На месте девушка не засиделась - в тот же день опубликовала фото с курортного комплекса Rixos-Prykarpattya в Трускавце. Самый дешевый двухместный номер там стоит 2900 грн в сутки.

После нескольких дней релакса Валерия вернулась во Львов. Там, очевидно, праздновали день рождения Махмуди. После этого снова в путешествие - теперь в Яремче.