Политика "Трамп все перерешил" - МИД РФ отреагировал на декларацию по аннексии Крыма

2018-07-26 12:43 138

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на поведение американской стороны в ситуации с ядерным соглашением по Ирану и Парижским соглашением по климату, которые ранее считались официальной политикой США.

По ее словам, бывший американский президент Барак Обама принял соответствующие решения, а нынешний глава государства Дональд Трамп "перерешил".

"Мы знаем цену этим "судьбоносным декларациям", - отметила Захарова в Facebook.

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Прокомментировали декларацию и в российском посольстве в США.

"С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в другой реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возврата Крыма в состав России в 2014 году", - заявили в диппредставительстве.

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