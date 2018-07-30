Политика Сегодня на фасаде мэрии Парижа появится фото политзаключенного Олега Сенцова

2018-07-30 10:11 180

Сегодня, 30 июля, на фасаде мэрии Парижа разместят фотографию политзаключенного режиссера Олега Сенцова. 

"Парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодания, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4-м муниципальном округе", - сообщает страница Save Oleg Sentsov в Facebook.

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Ранее мэр Парижа Анн Идальго напомнила о Сенцове накануне финала ЧМ по футболу. Она написала в соцсети, что пока глаза мирового сообщества прикованы к финалу ЧМ в Москве, Сенцов на четыре года лишился свободы и продолжает голодать.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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