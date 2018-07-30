Украина НБУ выиграл суд по непризнанию ПриватБанка проблемным

2018-07-31 13:43 177

Национальный банк выиграл суд по непризнанию ПриватБанка проблемным, сообщает пресс-служба НБУ.

Верховный суд поддержал правовую позицию НБУ в споре с клиентом ПриватБанка, который просил признать противоправной бездеятельность Нацбанка в том, что он не отнес банк к категории проблемных.

"Верховный суд оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда от 16 сентября 2016 и постановление Киевского апелляционного административного суда от 10 ноября 2016 года - без изменений", - говорится в сообщении.

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В частности, суд отметил, что при отсутствии такого критерия, как "систематичность", в НБУ не возникает обязанность относить банк к категории проблемных. В то же время письменное предостережение в связи с непредставлением годовой отчетности в установленный срок является адекватным.

Примечательно, что первое полугодие ПриватБанк завершил с прибылью 6,9 млрд грн.

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