Украина ВАЖНО! ПриватБанк предупредил своих клиентов о новой схеме мошенничества

2018-07-18 13:12 114

Национализированный "ПриватБанк" предупредил своих клиентов о новой схеме мошенничества. Об этом сообщил руководитель направления информационной безопасности банка Вячеслав Нехороших в Facebook.

Суть ее в том, что на электронную почту, в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp) или по СМС человек получает фальшивое сообщение о поступивших деньгах от неизвестного лица. Как правило, сумма (приманка) достаточно солидная - 5-6 тысяч гривен. Разумеется, фактически никаких денег на счет не поступило.

Чтобы узнать больше о "случайно поступивших средствах", человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом "Приват24". Для этого нужно набрать свой логин и пароль, за которыми собственно и охотятся преступники. Получив такие данные злоумышленникам не составит особо труда опустошить счет.

В связи с этим, клиентам банка настоятельно рекомендуют не сообщать никому свои логины и пароли, в том числе и не набирать их на посторонних интернет-ресурсах.