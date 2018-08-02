Политика фото Масштабная утечка данных: уволен директор по безопасности Facebook

2018-08-02 12:43 141

Директор по безопасности Facebook Алекс Стамос покинул свой пост в компании. Он назвал три года работы "очень трудным периодом". Теперь он будет преподавать в Стэнфордском университете.

"39-летний Стамос работал в компании с 2015 года. Он уйдет в конце этого месяца", - сообщает BBC.

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Напомним, Алекс Стамос был подвергнут критике в начале этого года в связи скандалом с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные более 87 млн пользователей соцсети и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

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"Я должен был лучше поработать", - признал Стамос.

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