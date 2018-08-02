Политика фото В деле Савченко-Рубана показали изъятое оружие и боеприпасы

2018-08-02 21:30 177

 

В продемонстрированном сегодня арсенале есть винтовки и минометы "производства ДНР"

Правоохранители показали арсенал изъятого якобы у главы Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана оружия и боеприпасов, которые он, как полагает следствие, в сговоре с нардепом Надеждой Савченко намеревался использовать для масштабного теракта в правительственном квартале Киева.

Демонстрация произошла во время брифинга СБУ и ГПУ на полигоне под Киевом.

Среди изъятого - четыре миномета (три 120 мм, а также один 60 мм "производства ДНР"), десятки мин к ним, гранатометы РПГ-22 и РПГ-7, выстрелы к ним, гранаты РГД-5, запалы, пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, произведенная в оккупации крупнокалиберная винтовка Топаз калибра 12,7 мм, а также боеприпасы.

Рубана и Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское.

По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной территории. Эксперты заявили, что в центре Киева погибли бы до 10 тысяч человек.

Рада сняла неприкосновенность с Савченко, суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит пожизненный срок тюремного заключения.

СБУ сообщила, что Рубана террористы внесли в список обмена, а генпрокурор сказал, что глава партии Украинский выбор Виктор Медведчук "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя. Последний назвал это "полным абсурдом".

1 августа расследование "дела Савченко-Рубана" завершили.

Рубан предлагал следствию обменять его на двух военных, которых удерживают в заложниках в Донецке. Луценко заявил, что сделка и обмен будут, если Рубан признает вину.

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