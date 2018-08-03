фото-видео видео Усик исполнил песню "Браття", под которую выходит в ринг и решил сняться в клипе

2018-08-03 10:43 198

Вернувшийся с победой из Москвы абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик во время пресс-конференции в Киеве спел вместе с артистом Василием Жаданом песню "Браття", под которую выходит в ринг.

Почти час наш чемпион отвечал на вопросы журналистов. А в завершение Жадан взял микрофон и вживую исполнил трек, который хорошо знаком всем любителям бокса.

Не остался в стороне и Усик, который символично вступил на словах "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою"и активно подпевал. Кроме того, спортсмен даже обещался сняться в клипе.

Стоит отметить, что в кадре Усик уже не в первый раз. В прошлом году Александр снялся в клипе, посвященном Дню пограничника - вместе с Василием Вирастюком и певцом Виктором Винником спел песню "Наша граница".

Также в 2017-м Усик принял участие в съемках клипа российского рэпера АК-47, однако нарвался на шквал критики в Соцсетях.

Напомним, поединок Александра Усика против британского супертяжа Энтони Джошуа должен состояться до конца 2019-го года. По словам гендиректора K2 Promotions Ukraine Александра Красюка, сейчас он находится в тесном переговорном процессе со своим коллегой Эдди Хирном.