В США максимально ужесточат меры по борьбе с российскими и иранскими хакерами

В Белом доме разрабатывает новые меры наказания хакеров, которые могут осуществить проникновение в сети важнейших структур.
"Инициатива в отношении принятия конкретных действий в этом направлении исходит от основных федеральных агентств в связи с необходимостью противостояния нарастающим угрозам электрическим сетям страны и другим жизненно важным структурам от хакеров, спонсируемых, в частности, Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей", − сообщает The Wall Street Journal.
Наиболее активными сторонниками новых мер являются Госдепартамент, министерство финансов и Пентагон. Предлагаемые меры нацелены на противодействие диверсиям и против тех, кто за ними стоит.
В частности, предлагается активнее использовать ордеры на арест по линии Интерпола и направлять другим странам запросы на поиск и задержание подозреваемых. Кроме того, сторонники нового пакета мер выступают за то, чтобы чаще прибегать к аресту активов и персональным санкциям.