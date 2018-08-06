Политика В США максимально ужесточат меры по борьбе с российскими и иранскими хакерами

2018-08-07 08:11 123

В Белом доме разрабатывает новые меры наказания хакеров, которые могут осуществить проникновение в сети важнейших структур.

"Инициатива в отношении принятия конкретных действий в этом направлении исходит от основных федеральных агентств в связи с необходимостью противостояния нарастающим угрозам электрическим сетям страны и другим жизненно важным структурам от хакеров, спонсируемых, в частности, Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей", − сообщает The Wall Street Journal.

Наиболее активными сторонниками новых мер являются Госдепартамент, министерство финансов и Пентагон. Предлагаемые меры нацелены на противодействие диверсиям и против тех, кто за ними стоит.

В частности, предлагается активнее использовать ордеры на арест по линии Интерпола и направлять другим странам запросы на поиск и задержание подозреваемых. Кроме того, сторонники нового пакета мер выступают за то, чтобы чаще прибегать к аресту активов и персональным санкциям.