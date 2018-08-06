Мир видео Возле аэропорта итальянской Болоньи прогремел мощный взрыв

2018-08-06 17:49 108

 

Взрыв произошел из-за аварии с цистерной с топливом

В Италии возле аэропорта Болоньи прогремел взрыв. Информации о пострадавших пока что не поступало, сообщает ANSA. В результате взрыва погибли два человека, 55 получили ранения различной степени тяжести.

На автомагистрали произошла авария с последующим возгоранием, что и стало причиной взрыва. Очевидцы сообщают, что причиной взрыва стала авария с цистерной с топливом.

 

На месте происшествия работают правоохранители, дороги вокруг места взрыва временно закрыты. Причины взрыва выясняются.

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