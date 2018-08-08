Политика Стало известно, о чем Трамп и Путин договорились в Хельсинки за закрытыми дверями

2018-08-08 13:42 231

Президент РФ на саммите в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу еще на пять лет продлить договор об ограничении ядерных арсеналов.

Как сообщает Politico со ссылкой на документ, который Путин передал Трампу, в документе изложен ряд предложений о взаимном разоружении.

Источником утечки документа стала российская сторона. В нем указывается, что РФ готова на пять лет продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях, который ограничивает размер ядерных арсеналов.

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Кроме того, Путин предложил Трампу заключить новое соглашение об ограничении размещения оружия в космосе. Также российская сторона выступает за создание механизма консультаций с участием министров обороны и иностранных дел обеих стран.

В то же время издание отмечает, что Белый дом отказался подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

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