Стало известно, о чем Трамп и Путин договорились в Хельсинки за закрытыми дверями

Президент РФ на саммите в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу еще на пять лет продлить договор об ограничении ядерных арсеналов.
Как сообщает Politico со ссылкой на документ, который Путин передал Трампу, в документе изложен ряд предложений о взаимном разоружении.
Источником утечки документа стала российская сторона. В нем указывается, что РФ готова на пять лет продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях, который ограничивает размер ядерных арсеналов.
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Кроме того, Путин предложил Трампу заключить новое соглашение об ограничении размещения оружия в космосе. Также российская сторона выступает за создание механизма консультаций с участием министров обороны и иностранных дел обеих стран.
В то же время издание отмечает, что Белый дом отказался подтвердить или опровергнуть подлинность документа.