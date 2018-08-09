Политика Москву обязали в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения химоружия

2018-08-10 13:15 48

Россия должна в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения ею химического или бактериологического оружия и допустить инспекторов ООН и международных независимых наблюдателей, иначе к ней будет применен второй пакет санкций в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США, в США рассчитывают, что Россия таки выполнит указанные требования, и второй пакет санкций применять не придется.

ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЕЙ ОРГАНИЗОВАЛИ СПЕЦАГЕНТЫ ГРУ РФ

По словам представителя Госдепа, в случае введения второго пакета санкций дипломатические отношения между США и Россией могут быть значительно сокращены, также сократится к минимуму торговля с РФ и будет введен запрет компании Аэрофлот на полеты в США.

НЕОЖИДАННЫЕ ДЕТАЛИ НОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ "НОВИЧКОМ" В СОЛСБЕРИ

Напомним, 8 августа, Госдепартамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за дела Скрипаля. Санкции касаются запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и те, что используются в авиационной отрасли.

ПЛЕМЯННИЦА СКРИПАЛЯ СТАЛА КАНДИДАТОМ В ДУМУ ОТ ПАРТИИ ПУТИНА

 

Еще по теме

«Спинка вспотела?»: Коломойский пообещал рассказать СМИ, как Суркис давал взятки за право РФ принимать ЧМ-2018

2018-08-09 17:22 555

Премьер Гройсман приказал вычислять врагов и ликвидировать схемы в Укрзализныце

2018-08-09 08:09 537

Последнее предупреждение: США пригрозили Украине из-за газа

2018-08-08 16:30 786

У Гройсмана решили в ЕСПЧ добиваться "человеческих условий" для узников Кремля

2018-08-08 09:40 627

Еще новости в разделе "Политика"

Москву обязали в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения химоружия

2018-08-10 13:15 48

Стало известно, как прокуратура разваливает и закрывает дела Евромайдана

2018-08-10 12:16 120

Экс-глава предвыборного штаба Трампа получил от Украины 60 млн долларов

2018-08-10 08:10 231

В России пообещали снять на видео "стабильное состояние" Сенцова

2018-08-09 22:00 369
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Москву обязали в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения химоружия 2018-08-10 13:15 48
Стало известно, как прокуратура разваливает и закрывает дела Евромайдана 2018-08-10 12:16 120
Экс-глава предвыборного штаба Трампа получил от Украины 60 млн долларов 2018-08-10 08:10 231
В России пообещали снять на видео "стабильное состояние" Сенцова 2018-08-09 22:00 369

Лента

13:15 Москву обязали в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения химоружия
12:43 Сытник назвал число уволенных за нарушение присяги детективов НАБУ
12:16 Стало известно, как прокуратура разваливает и закрывает дела Евромайдана
фото 12:14 Леонардо ди Каприо заметили на яхте с пышногрудой моделью Камилой Морроне
КАРТА 11:42 За сутки сепаратисты Донбасса 45 раз обстреляли позиции ВСУ, есть потери и раненные
11:13 В Германии вынесли приговор паре, которая продавала сына педофилам
фото 10:41 Обнародованы фото голодающего более 80 дней Олега Сенцова в колонии
фото 10:12 Итальянская Рома заинтересовалась полузащитником Тайсоном - дают 25 млн евро
09:40 В СБУ назвали точное число арестованных и разыскиваемых за совершение терактов
09:11 С начала года полиция отловила в Украине более 56 тысяч пьяных водителей