Политика Москву обязали в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения химоружия

2018-08-10 13:15 48

Россия должна в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения ею химического или бактериологического оружия и допустить инспекторов ООН и международных независимых наблюдателей, иначе к ней будет применен второй пакет санкций в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США, в США рассчитывают, что Россия таки выполнит указанные требования, и второй пакет санкций применять не придется.

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По словам представителя Госдепа, в случае введения второго пакета санкций дипломатические отношения между США и Россией могут быть значительно сокращены, также сократится к минимуму торговля с РФ и будет введен запрет компании Аэрофлот на полеты в США.

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Напомним, 8 августа, Госдепартамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за дела Скрипаля. Санкции касаются запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и те, что используются в авиационной отрасли.

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