Спорт Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Rogers Cup

2018-08-10 15:13 210

Действующая чемпионка Rogers Cup, Элина Свитолина вышла в четвертьфинал данного турнира в Монреале. Украинка сумела обыграть британку Йоханну Конту – 6:3, 6:4.

Матч продолжался всего 1 час и 24 минуты. В первом сете Свитолиной хватило брейка в четвертом гейме. Во втором теннисистки устроили небольшие качели, когда сперва украинка повела с брейком 2:1, потом Элина начудила и проиграла три гейма подряд, но дальше наступила очередь Конты ошибаться – Свитолина взяла четыре гейма подряд и завершила матч в свою пользу.

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Напомним, в предыдущем раунде Свитолина с трудом обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску.

В четвертьфинале соперницей Свитолиной будет опытная бельгийка Элизе Мертенс.

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