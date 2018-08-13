Бавария на выезде всухую разгромила Антрахт - Суперкубок ФРГ едет в Мюнхен

Мюнхенская Бавария выиграла Суперкубок Германии, обыграв Антрахт во Франкфурте-на-Майне с разгромным счетом 5:0. Хет-триком отличился Роберт Левандовски.
Айнтрахт - Бавария 0:5
Голы: Левандовски, 21, 26, 54, Коман, 63, Тиаго, 85
Айнтрахт: Роннов - Сальседо, Хасебе, Абрахам - Фабиан (Блюм, 64), де Гузман (Ребич, 64), Гачинович, Виллемс - Торро, да Коста - Хеллер (Йович, 76).
Бавария: Нойер - Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба - Тиаго, Мартинес - Роббен, Мюллер (Горецка, 64), Рибери - Левандовски (Вагнер, 72).
Предупреждения: Абрахам - Хуммельс