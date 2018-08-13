Спорт Бавария на выезде всухую разгромила Антрахт - Суперкубок ФРГ едет в Мюнхен

2018-08-13 14:15 183

Мюнхенская Бавария выиграла Суперкубок Германии, обыграв Антрахт во Франкфурте-на-Майне с разгромным счетом 5:0. Хет-триком отличился Роберт Левандовски.

Айнтрахт - Бавария 0:5

Голы: Левандовски, 21, 26, 54, Коман, 63, Тиаго, 85

Айнтрахт: Роннов - Сальседо, Хасебе, Абрахам - Фабиан (Блюм, 64), де Гузман (Ребич, 64), Гачинович, Виллемс - Торро, да Коста - Хеллер (Йович, 76).

Бавария: Нойер - Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба - Тиаго, Мартинес - Роббен, Мюллер (Горецка, 64), Рибери - Левандовски (Вагнер, 72).

Предупреждения: Абрахам - Хуммельс

Еще по теме

В Германии в Кукурузном лабиринте перевернулся трактор с туристами, много раненных

2018-08-13 11:44 243

Форвард сборной Украины Селезнев принес своей команде Суперкубок Турции

2018-08-06 13:15 927

Tesla захватывает Европу - Маск намерен открыть крупный завод в Германии

2018-07-31 15:13 789

В субботу Шахтер и Динамо сыграют за Суперкубок Украины

2018-07-19 18:30 1032

Еще новости в разделе "Спорт"

Бавария на выезде всухую разгромила Антрахт - Суперкубок ФРГ едет в Мюнхен

2018-08-13 14:15 183

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Rogers Cup

2018-08-10 15:13 708

фото Итальянская Рома заинтересовалась полузащитником Тайсоном - дают 25 млн евро

2018-08-10 10:12 594

Комментаторам понравится - в чемпионате Украины появился футболист с оригинальной фамилией

2018-08-08 20:30 1065
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Бавария на выезде всухую разгромила Антрахт - Суперкубок ФРГ едет в Мюнхен 2018-08-13 14:15 183
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Rogers Cup 2018-08-10 15:13 708
фото Итальянская Рома заинтересовалась полузащитником Тайсоном - дают 25 млн евро 2018-08-10 10:12 594
Комментаторам понравится - в чемпионате Украины появился футболист с оригинальной фамилией 2018-08-08 20:30 1065

Лента

18:00 На Украину обрушится тропическая жара
17:30 В ЕБА объяснили, зачем Украине накопительные пенсии
17:15 Анджелину Джоли снова забрали в психиатрическую больницу
17:04 Супрун рассказала, как снизить риск заболевания бронхиальной астмой
17:02 В Кабмине рассказали, что будет с ПриватБанком к 2022 году
17:00 В Украине собираются ограничить минимальную скорость интернета
16:58 Ограбление ломбарда в Киеве: полиция ищет грабителей-иностранцев
16:30 Разводят владельцев евроавто: в Украину пришла новая афера
15:45 Спасатели озвучили печальную статистику по смертности в водоемах Украины
фото 15:16 Трамп поддержал бойкот культовой американской компании Harley-Davidson