Детали «Лісовий тупик» Володимира Гройсмана

2018-08-13 19:47 327

18 липня відбулося засідання Кабміну з проблем контрабанди лісу. У Кабінеті міністрів зібралися з метою звернути негативні процеси лісової галузі, припинити їх і перекрити низку злочинів, які повинні закінчуватися вироками, винуваті - покарані.

За основу засідання Прем'єром був узятий фундаментальний звіт міжнародних організацій, зокрема дослідження долі українського лісу Семом Лоусоном, викладене ним на сайті Earthsight і перекладене на українську мову.

Earthsight дає оцінку нелегальних рубок лісу в різних країнах світу. Earthsight Investigation базується в Лондоні, головою організації є Том Джонсон. Тара Ганеш, співробітниця ФЛЕГТ ЄС (програма ЄС по боротьбі з нелегальними лісозаготівлями і пов'язаної з ними торгівлею), давала інтерв'ю європейським ЗМІ в Австрії по оприлюдненому звіту. Про участь Ганеш в дослідженні по Україні згадується в коментарях українського активіста Миколи Петіченка. Він особисто заявив в соцмережах про те, що надані їм для британського дослідження дані не є сфальсифікованими.

У своєму дослідженні щодо нелегальних рубок Earthsight вказує: «... докази повинні бути змістовними, а не голослівними, щоб їх можна було розглядати в судових інстанціях». У звіті по Україні організація посилається на офіційний сайт Держстату України на домені ukrstat.gov.ua. Такі дослідження приймаються до розгляду в структурах ООН, Євросоюзу, міжнародних судах та інших правозахисних організаціях - в них є посилання на офіційні документи держави. Earthsight стверджує, що в незаконних рубках винне Державне агентство лісових ресурсів України та підпорядковані йому відомства. Євросоюз з цього приводу має аналогічну точку зору: нелегальною вважається рубка, яка здійснена з порушеннями національного законодавства. У випадку України існує тільки дві структури вправі зробити висновок про легальність або нелегальність заготівлі деревини - Державна лісова охорона, яка підпорядкована Державному агентству лісових ресурсів, і Державна екологічна інспекція України.

Авторами британського дослідження наведені документально підтверджені походження і методика, які визначають обсяг незаконних рубок. У звіті на предмет незаконних рубок йдеться про обстеження 118 лісозаготівельних ділянок в Українських Карпатах і 140 ділянок на Поліссі. Встановлені таким чином показники досягають 38-44% незаконного загального виробництва та експорту деревини.

Керівництво Держлісагентства залишається єдиними людьми в країні, які вперто "не бачать" масштабів контрабанди лісу з України. Відомство виявилася основним вигодонабувачем від накладеного президентом Петром Порошенко вето на закон, яким вводилися заходи щодо запобігання незаконного вивозу лісу. Сумніви в серйозності дослідження Earthsight про масштабні порушення в українських лісах пояснюються тим, що дослідники використовували більш широкі масиви даних, ніж ті, які вважає за краще надавати Держлісагентство. Інформація, яка була представлена ​​прем'єр-міністру і на підставі якої приймалося рішення про масштабні перевірки лісгоспів, була абсолютно якісною, а сам аудит - давно необхідним.

Український прем'єр намагається вибудувати нову модель сучасного економічного стану вітчизняної лісової галузі. Володимир Гройсман розуміє, що системна криза, яка ось уже кілька років поспіль прогресує в лісовій галузі, виникла унаслідок дисфункції управління Державного лісового агентства. Ні подвійне фінансування лісової галузі південних регіонів, ні впровадження інновацій, ні програми з диверсифікації лісової економіки не здатні подолати цю кризу. Оскільки Держлісагентство всюди хоче наслідити і отримати свою частку рентного пирога.

За даними Державного агентства лісових ресурсів України, 7600000 га (73%) українських лісів знаходяться у володінні держави, 1300000 га (13%) в комунальній власності і 14% - інша форма. Зосередження більшої частини лісів України в власності держави в поєднанні з недосконалістю законодавства, корумпованістю державних лісових підприємств і митних органів - створюють широке поле корупційних можливостей щодо незаконних рубок та експорту мільйонів кубометрів деревини щорічно.

Які висновки тут напрошуються? Що далі? Поки Держлісагентство грає в заперечення польових досліджень з англійською неурядовою організацією, вишукуючи нові приводи вирубати і вивезти якомога більше лісу, негативні процеси, які відбуваються в області з вини саме цього відомства, вистрілюють в його ж сторону.

Що отримає Україна в разі перемоги Кабміну? Децентралізація лісового господарства призведе до поступового збільшення зайнятості, підвищення зарплат, збільшення надходження податків і внесків з фонду оплати праці. Приватизація не тільки підвищить зацікавленість нових господарів лісу в отриманні прибутку, а й у сталому розвитку галузі. Приватний власник буде шукати найбільш оптимальні шляхи, щоб уберегти ліс, щоб він став стабільним джерелом добробуту.

Баланс функцій лісового господарства буде зміщено в бік екологічних інтересів. Відсутність єдиної державної політики у веденні лісового господарства і так призвело до розбалансування галузі, зниження соціальної та економічної ролі лісу.

У розподілі функцій держави в сфері лісового господарства пропонують ліквідувати Державне агентство лісових ресурсів України. Натомість на базі нинішніх держлісгоспів пропонується створити єдину державну лісогосподарської структуру - лісовий холдинг. В умовах відсутності кваліфікованого управління з боку Держлісагентства та заборони експорту необробленої деревини, відсутність такої організації швидко призведе до кінця лісової галузі України.

Фахівці позитивно ставляться до досліджень Earthsight, адже воно не залишає ніяких ілюзій щодо повної неадекватності Держлісагентства. І це важко приховати. Власне, ті, про кого йде мова, і не намагаються щось приховувати: все відбувається грубо, цинічно, нахрапом.

Прем'єр запропонував тотальну перевірку лісової галузі усіма перевіряючими органами, які існують в Україні. Незважаючи на гостроту теми, серед керівників Держлісагентства не знайшлося лісівників, які прагнуть до діалогу і готові сприймати раціональні аргументи за умови, що буде врахована їх позиція. І це не може не турбувати: галузь в глухому куті з вини Держлісагентства, а попереду ще багато важких рішень і непопулярних реформ.

Економіст Павло Себастьянович пояснює таку неефективність Держлісагентства його змовою з прокуратурою і відсутністю верховенства права в Україні: "Всі схеми вирубки лісу та його подальшої контрабанди здійснюються двома людьми, відповідальними за дозвільну процедуру, - це місцевий прокурор і лісничий. Хто буде перевіряти прокуратуру? Ми знаємо, що у нас є навіть три новостворених антикорупційних органи на найвищому рівні, керівники яких отримують мільйони гривень в місяць. Але за всю історію свого існування ні НАБУ, ні САП, ні НАЗК так і не довели до кінця жодної справи".

З його думкою погоджується фахівець в лісовій галузі Михайло Попков: "Ліс був під керівництвом комуністів, "свободівців", "регіоналів", потім ще якихось груп впливу. Хто конкретно займається лісом? Кажуть дуже багато, називаючи прізвища депутатів з БПП, кажучи безпосередньо про Банкову або ГПУ, називаючи Луценко як людину, котра дружить з нинішнім фактичним керівництвом галузі. Не думаю, що генеральний прокурор ним займається, але думаю, що він його кришує, рятуючи від неприємностей".

Що може мінімізувати негативні моменти, які відбуваються в лісовій галузі з вини Держлісагентства? Думка експертного співтовариства: формування необтяжливої, адекватної і гнучкої системи лісового холдингу, який позитивно реагував би на запити суспільства, користувався б авторитетом і мав високий кадровий потенціал. Такі умови в найближчому майбутньому для України цілком досяжні!

Створюється стійке враження, що Держлісагентство працює просто масовиками-витівниками, які веселять публіку, поки серйозні проблеми економіки і внутрішньої політики обговорюються і знаходяться під контролем уряду.

1 серпня Володимир Гройсман з нагоди дворіччя запуску платформи ProZorro, зробив рішучий крок у лісовій галузі. Він сконцентрував увагу на те, що «ProZorro - це не тільки закупівлі, а й продаж нестратегічних активів в рамках малої приватизації. Згодом на цій платформі почнуть прозорі аукціони на оренду землі, закупівлю лісів, а також на продаж ліцензій і дозволів на користування надрами...

Існує давня мудрість індіанського племені дакота: якщо ви виявили, що ви стрибаєте на дохлій коняці, - зіскоч з неї. Однак Держлісагентство вдається до інших «стратегій». Вони заспокоюють себе, що ще є надія, вони не помічають, що кінь під ними мертвий, вони організовують заходи і наймають фахівців з його реанімації, несуть моральні і матеріальні втрати...