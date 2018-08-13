Спорт Кличко - Льюис: названа дата супербоя в Киеве

2018-08-14 17:30 333

 

Выставочный поединок между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом пройдет в рамках вечера бокса в киевском Дворце спорта 2 октября.

Об этом заявила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, передает Обозреватель.

"Оба бойца сойдутся в ринге. Леннокс Льюис свое участие в конгрессе подтвердил, сейчас мы согласовываем все нюансы по этому поединку, поэтому или в рамках вечера бокса 2 октября во Дворце спорта, или же на другой площадке, но эти две легенды в Киеве в ринге будут стоять друг напротив друга. Сейчас выясняем у обоих, кто в какой форме, для того, чтобы определить количество раундов в этом бою", - заявила Шатерникова в эфире Радио НВ.

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Спорт

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