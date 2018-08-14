Спорт Динамо на своем поле сегодня принимает Славию - на кого ставят букмекеры

2018-08-14 15:46 144

Сегодня, 14 августа, в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве Динамо сыграет против пражской Славии.

Напомним, в первом поединке команда Хацкевича не сумела удержать минимальное преимущество, пропустив с пенальти уже в дополнительное время.

Выездная ничья оставляет больше шансов на проход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, однако матч простым точно не будет. Славия в первом матче "показала зубы". В обороне чехи ошибались не так часто, да и в остальных линиях действовали достаточно убедительно. Опытнейший Стох в очередной раз подтвердил свою высокую квалификацию, так что динамовцам нужно быть предельно внимательными с этим футболистом.

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К слову, в чемпионате Чехии Славия идет без поражений и на выходных минимально обыграла Сигму, тогда как Динамо из-за переноса матча с Мариуполем получило возможность целенаправленно готовиться к поединку Лиги чемпионов.

Реализация голевых моментов была и пока остается основной проблемой в игре киевлян. Замены Артему Беседину на острие атак нет. Фактически Беседина в случае форс-мажора может заменить только Назарий Русин, да и конкуренты Цыганкова и Вербича на позиции вингеров выглядят не столь впечатляюще.

Славия в первой встрече показала себя крепким коллективом, но отнюдь не безгрешным. Ошибки у оппонента наверняка будут и в Киеве, и дело динамовцев ими грамотно распорядиться. Конечно, и сухая ничья команду Хацкевича тоже устроит, однако вряд ли хозяева Олимпийского будут полагаться именно на такое развитие событий. 

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Букмекеры фаворитом этого матча видят вице-чемпионов Украины.

Ориентировочные составы команд:

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк — Сидорчук, Гармаш, Буяльский — Цыганков, Вербич — Беседин

Славия: Коларж — Коуфал, Нгадо-Нгаджи, Дели, Боржил — Соучек, Хюсбауэр — Стох, Сикора, Змргал — Шкода

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