Мир Засуха в Крыму: под Керчью высохло целое озеро

2018-08-14 18:30 204

 

Озеро Тобечик под Керчью в последние недели пересохло с тало напомнать лунную поверхность. Из 18,7 квадратных километров водой покрыто не более 10% водоема. А остальную территорию покрывает соляная корка, под которой живут микроорганизмы. Об этом пишут "Факты" со сслыкой на сrimea.net.

Из расветки бактери озеро в зависимости от солнечных лучей и времени суток принимает то белый, то розовый, то фиолетово-бордовый цвет. Если же добавить к этому звуки шумящей соли и газов грязевых вулканов, то местность вполне сойдет за поверхность иной планеты.

К тому же, чтобы подобраться к берегу, нужно подъехать до близлежащего села Костырино и повернуть по грунтовке направо. Если не идет дождь, то сделать это можно с относительным комфортом. Но даже после небольшого дождика дорога превращается в глиняное месиво.

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